 Falcao'ya yeni sözleşme – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Falcao'ya yeni sözleşme

    Falcao'ya yeni sözleşme

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Kolombiyalı golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun sözleşmesini uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Falcao'nun sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Atletico Madrid'den 2013'te Monaco'ya transfer olan Falcao, geride kalan sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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