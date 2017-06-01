Falcao'ya yeni sözleşme
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Kolombiyalı golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Falcao'nun sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Atletico Madrid'den 2013'te Monaco'ya transfer olan Falcao, geride kalan sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:22
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
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FB Fenerbahçe her branşda şampiyonluğu hedefleyen büyük bir spor kulübüdür, diğer takımlar ise sadece futbol kulübüdür.
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Nazim oynamayan fenerbahçden 6 oyuncu anlamak mümkün değil tabiki Mehmet topal hariç neden fb fazla oyuncu çünkü en çok fb yerli oyuncu oynuyor
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
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Ertan Acaba bu sıkıntı birilerinin bir haftada 2 kupadan birden saf dışında kalmalarından mı kaynaklanıyor. Çünkü torbada keklik gibi görüyorlardı
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