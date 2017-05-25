Genç yıldızı resmi siteden açıkladılar

Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Monaco ile Anderlecht, 20 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, Fransız basını, Monaco'nun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Tielemans için Anderlecht'e yaklaşık 25 milyon avro ödediğini iddia etti.

Bu sezon Anderlecht formasıyla 53 maça çıkan Tielemans, 18 gol ve 15 asist üretti.