Genç yıldızı resmi siteden açıkladılar
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Monaco, Belçika ekibi Anderlecht'in orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Monaco ile Anderlecht, 20 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, Fransız basını, Monaco'nun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Tielemans için Anderlecht'e yaklaşık 25 milyon avro ödediğini iddia etti.
Bu sezon Anderlecht formasıyla 53 maça çıkan Tielemans, 18 gol ve 15 asist üretti.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:50
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İnşallah şampiyonuz
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR ŞINAYDERİ GÖNDER BADU ENDİ AYİ AL LİDER BİR STOPER İKİ KALİTELİ ORTASAHA BİR GOLCÜ SAĞBEK VE SOLBEK BUNLAR ALINMADAN İLK BEŞEDE GİREMEYİZ.
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Efsane başkan hayatını kaybetti
Toplam 2
Yorum
ALLAH RAHMET ETSİN. ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAĞI BOL OLSUN MERHUM BAŞKANIMIZA. AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM
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Veselinovic son yolcuğuna uğurlandı
Toplam 2
Yorum
ERDİ güzel insan futbol futbolcuların senden ögrenecegi cok şey vardı ALLAH RAHMET EYLESİN
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