 Genç yıldızı resmi siteden açıkladılar – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Genç yıldızı resmi siteden açıkladılar

    Genç yıldızı resmi siteden açıkladılar

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Monaco, Belçika ekibi Anderlecht'in orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.

    Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Monaco ile Anderlecht, 20 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

    Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, Fransız basını, Monaco'nun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Tielemans için Anderlecht'e yaklaşık 25 milyon avro ödediğini iddia etti.

    Bu sezon Anderlecht formasıyla 53 maça çıkan Tielemans, 18 gol ve 15 asist üretti.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:50
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