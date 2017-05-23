PSGli oyuncuların evine polis baskını
Fransa'nın başkenti Paris'te polis, dünya kamuoyunda "Football Leaks" olarak bilinen ve futbolcuların yurt dışına vergi kaçırdığı suçlamaları ile ilgili bir dizi operasyon gerçekleştirdi.
BFM kanalının haberine göre polis, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün idari ofislerinin bulunduğu sosyal merkezi ve yine bu takımın oyuncularından Angel Di Maria ve Javier Pastore'nin evine baskın düzenledi.
Paris Mali Suçlarla Mücadele Savcılığı, geçen yıl dünyaca ünlü futbolculara yönelik "vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarına ilişkin ön soruşturma başlatmıştı.
Football Leaks haberlerinde, Di Maria ve Pastore'nin yurt dışındaki "vergi cennetlerine" paralarını aktararak vergi ödemekten kurtuldukları iddia edilmişti.
Fransız Mediapart haber sitesi ise PSG'nin ülkede daha az vergi ödemek için "vergi cenneti" olarak bilinen Panama'da paravan şirketler aracılığıyla futbolcular ve sponsor şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ileri sürmüştü.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:24
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
murat tesadüfmü,süreklimi . Biri kaç yıldır final fourda , biri bir daha ikinci bile olamamış. o zaman inanmamıştım ama bakınca kafam karıştı.
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Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor
Toplam 5
Yorum
küreselfutbol trabzonspor maçlarda çok isteksiz bilerek maçları kazanmıyorlar ersun hoca sezonu erken açarmı bodrumda teknesi bekliyor BJK taraftarıyım
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
tahiremre tesadüf eseri alınan bir kupa olsaydı bir dahaki sene süper kupada alınamazdı . kupayı alırken hiç yenilmeden alan ilk takımdı .
PSGli oyuncuların evine polis baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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