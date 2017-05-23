PSGli oyuncuların evine polis baskını

BFM kanalının haberine göre polis, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün idari ofislerinin bulunduğu sosyal merkezi ve yine bu takımın oyuncularından Angel Di Maria ve Javier Pastore'nin evine baskın düzenledi.

Paris Mali Suçlarla Mücadele Savcılığı, geçen yıl dünyaca ünlü futbolculara yönelik "vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarına ilişkin ön soruşturma başlatmıştı.

Football Leaks haberlerinde, Di Maria ve Pastore'nin yurt dışındaki "vergi cennetlerine" paralarını aktararak vergi ödemekten kurtuldukları iddia edilmişti.

Fransız Mediapart haber sitesi ise PSG'nin ülkede daha az vergi ödemek için "vergi cenneti" olarak bilinen Panama'da paravan şirketler aracılığıyla futbolcular ve sponsor şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ileri sürmüştü.



