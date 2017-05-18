Fransa'da şampiyon Monaco!

Lig maratonunu 17 yıl sonra rakiplerinin önünde bitirmeyi garantileyen Monaco, böylece Paris Saint-Germain'in 4 sezonluk şampiyonluk serisine son verdi.

II. Louis Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibin gollerini, bu sezon gösterdiği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Kylian Mbappe ve Valere Germain attı.

Bu sonuçla puanını 92 yapan ve en yakın rakibi Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Monaco, tarihindeki 8. lig şampiyonluğunu elde etti.

Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim yönetimindeki Monaco, 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 ve 2000'de de şampiyonluk ipini göğüslemişti.