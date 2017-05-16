Ödülü kaptı
Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Fransa Ligue 1'de en iyi oyuncu seçildi.
Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği tarafından organize edilen ödül töreni gerçekleşti. Bu yıl PSG forması altında oynadığı 35 lig maçında 35 gole ulaşan Cavani, Ligue 1'de en iyi oyuncu seçildi. Ligue 1'in en iyi genç oyuncusu ödülü ise Monaco'nun 18 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye gitti. Mbappe, takımı adına ligde 14 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 gole imza attı.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ligin en iyi teknik direktörü ödülüne layık görülürken, en iyi kaleci ödülünü ise yine Monaco'dan Hırvat eldiven Danijel Subasic aldı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:40
- Aslına dönecek
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAÇMALIK KARARLAR YAZILIYOR VE ÇİZİLİYOR. BUNLAR 2016-7 SEZONUN BAŞARISIZ GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİR.
- Onur Kıvrak şaşırtıyor
Toplam 3
Yorum
Ts Okay onur onazı ye güzel teklifler var. Mas ada var yüksek tklıfler . Ersun ya bu hafta sonu yada fb maçından sonra ıstfasını sunar .
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 31
Yorum
SERDAR YERİM VOLKAN DİLLERİNİ SENİN NASIL DA KONUSŞURMUŞ ABİSİ HANİMİŞ BAKAYIM HANİMİŞ
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