 Monaco şampiyonluk için geri sayıma geçti – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    şampiyonluk için geri sayıma geçti

    Monaco şampiyonluk için geri sayıma geçti

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 37. haftasında lider , sahasında 'i 4-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    'ya karşısında galibiyeti getiren golleri, 6 ve 69. dakikalarda Radamel Falcao, 45. dakikada Bernardo Silva ve 88. dakikada Junior Alonso (Kendi kalesine) attı. Böylece Monaco, bu sezon 100 golü aşmayı başardı.

    Liderin en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) ise Saint-Etienne deplasmanında 2 ve 72. dakikalarda Edinson Cavani, 38 ve 78. dakikalarda Lucas Moura ve 90. dakikada Julian Draxler'in golleriyle 5-0 galip geldi.

    Ligin bitimine bir hafta kala maç eksiği de bulunan Monaco, PSG ile arasındaki üç puanlık farkı korudu. Monaco, kalan iki maçında 17 gollük avantajının bulunduğu genel averajda rakibine geçilmemesi ya da bir puan alması halinde PSG'nin son 4 senedeki şampiyonluk serisini bitirip 17 yıl sonra kupayı müzesine götürecek.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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