Monaco şampiyonluk için geri sayıma geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 37. haftasında lider Monaco, sahasında Lille'i 4-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Monaco'ya Lille karşısında galibiyeti getiren golleri, 6 ve 69. dakikalarda Radamel Falcao, 45. dakikada Bernardo Silva ve 88. dakikada Junior Alonso (Kendi kalesine) attı. Böylece Monaco, bu sezon 100 golü aşmayı başardı.
Liderin en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) ise Saint-Etienne deplasmanında 2 ve 72. dakikalarda Edinson Cavani, 38 ve 78. dakikalarda Lucas Moura ve 90. dakikada Julian Draxler'in golleriyle 5-0 galip geldi.
Ligin bitimine bir hafta kala maç eksiği de bulunan Monaco, PSG ile arasındaki üç puanlık farkı korudu. Monaco, kalan iki maçında 17 gollük avantajının bulunduğu genel averajda rakibine geçilmemesi ya da bir puan alması halinde PSG'nin son 4 senedeki şampiyonluk serisini bitirip 17 yıl sonra kupayı müzesine götürecek.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:48
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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