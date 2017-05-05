Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza
Paris Saint-Germain'in Nice'e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta, 2 maç men cezası aldı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) son lig maçında kırmızı kart gören oyuncuları Angel Di Maria ve Thiago Motta'ya 2 maç men cezası verildi.
Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, PSG'nin konuk olduğu Nice'e 3-1 mağlup olduğu geçen pazar oynanan lig mücadelesinde kırmızı kart gören oyunculardan Arjantinli Di Maria ve İtalyan Motta'ya 2 maç men cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, Arjantinli milli futbolcu Di Maria'nın sonraki maçlardaki hareketlerine göre cezasının 1 maç daha yükseltilebileceği de belirtildi.
Rakiplerine yaptıkları sert fauller nedeniyle ceza alan iki futbolcu, PSG'nin bu hafta sonu konuk edeceği Bastia ve deplasmanda Saint-Etienne ile sonraki hafta oynayacağı lig maçlarında forma giyemeyecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:49
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Toplam 7
Yorum
Seyfullah Tavas FB tshirörtünü nasıl alabilirim
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 4
Yorum
iyi dobçu Beşiktaş, Fener in kontraataklarına orta saha hakimiyeti ile başlamalı. takım boyunu uzatarak. Gökhan İnler ilk yarı şart. Dembaba 2.yarı
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 16
Yorum
xxll bu hakem evvelki yıl ve geçen yıl acayip fb yi kolluyordu.ama bu yıl allah var iyi maçlar yönetti.fb maç larında özellikle sıfır hata yaptı.
Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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