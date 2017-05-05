 Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza

    Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza

    Paris Saint-Germain'in Nice'e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta, 2 maç men cezası aldı.

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) son lig maçında kırmızı kart gören oyuncuları Angel Di Maria ve Thiago Motta'ya 2 maç men cezası verildi.

    Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, PSG'nin konuk olduğu Nice'e 3-1 mağlup olduğu geçen pazar oynanan lig mücadelesinde kırmızı kart gören oyunculardan Arjantinli Di Maria ve İtalyan Motta'ya 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Arjantinli milli futbolcu Di Maria'nın sonraki maçlardaki hareketlerine göre cezasının 1 maç daha yükseltilebileceği de belirtildi.

    Rakiplerine yaptıkları sert fauller nedeniyle ceza alan iki futbolcu, PSG'nin bu hafta sonu konuk edeceği Bastia ve deplasmanda Saint-Etienne ile sonraki hafta oynayacağı lig maçlarında forma giyemeyecek.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:49
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