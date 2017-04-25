PSG, Cavani'nin sözleşmesini yeniledi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Cavani'nin gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
PSG'ye 2013'te İtalyan ekibi Napoli'den transfer edilen Cavani, bu sezon 44 maçta 44 gol attı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:48
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guney rezalet
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
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