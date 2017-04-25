 PSG, Cavani'nin sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    PSG, Cavani'nin sözleşmesini yeniledi

    PSG, Cavani'nin sözleşmesini yeniledi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Uruguaylı golcüsü ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Cavani'nin gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    PSG'ye 2013'te İtalyan ekibi Napoli'den transfer edilen Cavani, bu sezon 44 maçta 44 gol attı.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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