 PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı

    PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı

    Fransa Ligue 1'de Metz'i deplasmanda Matudi'nin 90+3'te attığı golle 3-2 mağlup eden PSG, maç eksiği bulunan lider Monaco ile puanları eşitledi.

    Erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'in konuğu oldu. Mevlüt Erdinç maça 11'de başlarken 72'de yerini Cheick Diabate'ye bıraktı.

    36'da 2-0 öne geçen PSG 79'dan sonra gelen gollerle şok oldu. Oyuna sonradan giren iki isim Jouffre ve Osmanlıspor'un Metz'e kiraladığı Diabate attıkları gollerle skora dengeyi getirdiler.

    90+1'de frikikiğ direkten dönen Metz 90+3'te Matuidi'nin harika kafa golüne engel olamayarak yıkıldı. PSG ise bu kritik galibiyetle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
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