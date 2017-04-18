PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı
Fransa Ligue 1'de Metz'i deplasmanda Matudi'nin 90+3'te attığı golle 3-2 mağlup eden PSG, maç eksiği bulunan lider Monaco ile puanları eşitledi.
Erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'in konuğu oldu. Mevlüt Erdinç maça 11'de başlarken 72'de yerini Cheick Diabate'ye bıraktı.
36'da 2-0 öne geçen PSG 79'dan sonra gelen gollerle şok oldu. Oyuna sonradan giren iki isim Jouffre ve Osmanlıspor'un Metz'e kiraladığı Diabate attıkları gollerle skora dengeyi getirdiler.
90+1'de frikikiğ direkten dönen Metz 90+3'te Matuidi'nin harika kafa golüne engel olamayarak yıkıldı. PSG ise bu kritik galibiyetle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:27
- Yenilgiye ‘maç başı’ yok
Toplam 4
Yorum
murat çok iyi.yüksek maaşlı oyuncularda almayın takımda tavan maaşı 3 yapmalıyız bikaç oyuncu için,ortalama maaş 2 ye düşürülmeli toplamda.
- Es-Es deplasmanda lideri yıktı
Toplam 1
Yorum
alp arslan bizimle büyüyen ES E....sen layık olduğun yere döneceksin ....birde idareciler akıllı olsa..herkes birleşip güçlü bir sponsor bulunsa
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama
Toplam 21
Yorum
123 sen görevde kalmada kim gelirse gelsin aysalın ayağını kaydıranlardan biride sensin sende Demirören ın yanına
PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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