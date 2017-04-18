PSG'yi Matuidi 90+3'te kurtardı

Erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'in konuğu oldu. Mevlüt Erdinç maça 11'de başlarken 72'de yerini Cheick Diabate'ye bıraktı.

36'da 2-0 öne geçen PSG 79'dan sonra gelen gollerle şok oldu. Oyuna sonradan giren iki isim Jouffre ve Osmanlıspor'un Metz'e kiraladığı Diabate attıkları gollerle skora dengeyi getirdiler.

90+1'de frikikiğ direkten dönen Metz 90+3'te Matuidi'nin harika kafa golüne engel olamayarak yıkıldı. PSG ise bu kritik galibiyetle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.