 Olympique Lyon'a saldırı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    'a saldırı

    Olympique Lyon'a saldırı

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia maçında rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı.

    Karşılaşma öncesi bir taraftar ile Lyon'un yıldızı Memphis Depay ile yaşanan tartışma sonrası tribünler sahaya indi. Futbolcular çıkış koridoruna kaçarak kendini zor kurtardı.

    Detaylar ve görüntüler geliyor...

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
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