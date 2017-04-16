Olympique Lyon'a saldırı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia maçında rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı.

Karşılaşma öncesi bir taraftar ile Lyon'un yıldızı Memphis Depay ile yaşanan tartışma sonrası tribünler sahaya indi. Futbolcular çıkış koridoruna kaçarak kendini zor kurtardı.



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