Olympique Lyon'a saldırı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia maçında rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı.
Karşılaşma öncesi bir taraftar ile Lyon'un yıldızı Memphis Depay ile yaşanan tartışma sonrası tribünler sahaya indi. Futbolcular çıkış koridoruna kaçarak kendini zor kurtardı.
Detaylar ve görüntüler geliyor...
Detaylar ve görüntüler geliyor...
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yaşlılara yer yok!
Toplam 15
Yorum
Cimbomlu Muslera, bruma, rodrigues hariç tüm takımı yenilemek lazım
- Trabzonspor yönetimi çözüm arıyor
Toplam 2
Yorum
tahsin sayin baskan genc oyunculara sans verin yusuf erdugani satmayin gelecegin oyuncusu olacak yabancilar dan satin saygilar
- Tudor neşteri
Toplam 13
Yorum
Mustafa Bu maçı da kaybedersen kulüpten ayrılırsın Tudor haberin olsun bu taraftar senden galibiyet bekliyor
Olympique Lyon'a saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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