 Nice, 57 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    , 57 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde!

    Nice, 57 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde!

    'in 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'yi 3-1 mağlup eden , gelecek sezon 'ne kalmayı garantiledi.

    Mütevazi kadrosuna rağmen bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan , Allianz Riviera'da ligde kalma mücadelesi veren takımını konuk etti.

    Nancy, 26. dakikada Junior Dale'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Nice, 35. dakikada Mickael Le Bihan, biri penaltıdan olmak üzere 51 ve 84. dakikalarda Jean Michael Seri'nin golleriyle rakibini 3-1 yenerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

    Maç fazlasıyla puanını 73'e çıkaran Nice, 74 puanlı Monaco ve Paris Saint-Germain'in ardından şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Ligde 4'üncü sırada yer alan Olympique Lyon'un 54 puanı bulunması nedeniyle Nice, ligde ilk 3'e girmeyi garantileyerek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

    FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇ SONUNDA ELEMİŞTİ
    Fransa temsilcisi, Avrupa arenasında son olarak 1959-60 sezonunda o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele etmişti.

    O sezonki eleme turunda İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Shamrock Rovers'ı eleyen Nice, son 16 turunda ise Fenerbahçe ile eşleşmişti.

    Sarı-lacivertli takım, ilk maçta konuk ettiği Fransa temsilcisini Can Bartu ve Şeref Has'ın golleriyle 2-1 yenerken, deplasmanda ise aynı skorla yenilmişti. Bunun üzerine iki takım arasında kurallar gereği bir play-off maçı daha yapılmış ve Nice, bu karşılaşmayı 5-1 kazanarak çeyrek finale kalmıştı.

    Fransa ekibi, bu turda İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'i ilk maçta 3-2 mağlup etmesine rağmen rövanşı 4-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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