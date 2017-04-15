Nice, 57 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde!

Mütevazi kadrosuna rağmen bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan Nice, Allianz Riviera'da ligde kalma mücadelesi veren Nancy takımını konuk etti.

Nancy, 26. dakikada Junior Dale'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Nice, 35. dakikada Mickael Le Bihan, biri penaltıdan olmak üzere 51 ve 84. dakikalarda Jean Michael Seri'nin golleriyle rakibini 3-1 yenerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Maç fazlasıyla puanını 73'e çıkaran Nice, 74 puanlı Monaco ve Paris Saint-Germain'in ardından şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Ligde 4'üncü sırada yer alan Olympique Lyon'un 54 puanı bulunması nedeniyle Nice, ligde ilk 3'e girmeyi garantileyerek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.



FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇ SONUNDA ELEMİŞTİ

Fransa temsilcisi, Avrupa arenasında son olarak 1959-60 sezonunda o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele etmişti.

O sezonki eleme turunda İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Shamrock Rovers'ı eleyen Nice, son 16 turunda ise Fenerbahçe ile eşleşmişti.

Sarı-lacivertli takım, ilk maçta konuk ettiği Fransa temsilcisini Can Bartu ve Şeref Has'ın golleriyle 2-1 yenerken, deplasmanda ise aynı skorla yenilmişti. Bunun üzerine iki takım arasında kurallar gereği bir play-off maçı daha yapılmış ve Nice, bu karşılaşmayı 5-1 kazanarak çeyrek finale kalmıştı.

Fransa ekibi, bu turda İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'i ilk maçta 3-2 mağlup etmesine rağmen rövanşı 4-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.