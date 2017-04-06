Lyon ikinci yarıda açıldı
Fransa Ligue 1'de 16. haftanın erteleme maçında Lyon, deplasmanda Metz'i 3-0 mağlup etti.
3 Aralık'ta oynanması gereken ancak yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta son gülen Lyon oldu. Seyircisiz maçta Metz'e konuk olan Lyon, deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta perdeyi açan isim 59. dakikada Lacazette oldu. Bu sezon ligdeki 24. golünü Metz ağlarına gönderen Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. 87'de gelişen kontra atakta golü bulan Ferre ffarkı ikiye çıkarırken, 90+1'de sahneye çıkan Tolisso maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 54 puana yükselen Lyon, haftayı 4. sırada kapattı. Metz ise 35 puanla 14. sırada kaldı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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