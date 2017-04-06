 Lyon ikinci yarıda açıldı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ikinci yarıda açıldı

    Lyon ikinci yarıda açıldı

    'de 16. haftanın erteleme maçında , deplasmanda 'i 3-0 mağlup etti.

    3 Aralık'ta oynanması gereken ancak yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta son gülen oldu. Seyircisiz maçta 'e konuk olan Lyon, deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta perdeyi açan isim 59. dakikada Lacazette oldu. Bu sezon ligdeki 24. golünü Metz ağlarına gönderen Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. 87'de gelişen kontra atakta golü bulan Ferre ffarkı ikiye çıkarırken, 90+1'de sahneye çıkan Tolisso maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 54 puana yükselen Lyon, haftayı 4. sırada kapattı. Metz ise 35 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lyon ikinci yarıda açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.