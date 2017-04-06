Lyon ikinci yarıda açıldı

3 Aralık'ta oynanması gereken ancak yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta son gülen Lyon oldu. Seyircisiz maçta Metz'e konuk olan Lyon, deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta perdeyi açan isim 59. dakikada Lacazette oldu. Bu sezon ligdeki 24. golünü Metz ağlarına gönderen Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. 87'de gelişen kontra atakta golü bulan Ferre ffarkı ikiye çıkarırken, 90+1'de sahneye çıkan Tolisso maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 54 puana yükselen Lyon, haftayı 4. sırada kapattı. Metz ise 35 puanla 14. sırada kaldı.