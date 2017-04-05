Lyon ikinci yarıda açıldı
Fransa Ligue 1'de 16. haftanın erteleme maçında Lyon, deplasmanda Metz'i 3-0 mağlup etti.
3 Aralık'ta oynanması gereken ancak yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta son gülen Lyon oldu. Seyircisiz maçta Metz'e konuk olan Lyon, deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta perdeyi açan isim 59. dakikada Lacazette oldu. Bu sezon ligdeki 24. golünü Metz ağlarına gönderen Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. 87'de gelişen kontra atakta golü bulan Ferre ffarkı ikiye çıkarırken, 90+1'de sahneye çıkan Tolisso maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 54 puana yükselen Lyon, haftayı 4. sırada kapattı. Metz ise 35 puanla 14. sırada kaldı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
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