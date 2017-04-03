Lyon'un deplasman kabusu sürüyor

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile eşleşen Lyon, Ligue 1'de 6 maçtır deplasmanda kazanamıyor.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile eşleşen Fransız temsilcisi Lyon, 6 maçtır Ligue 1'de deplasmanda puan kaybı yaşıyor. Fransa liginde dün Rennes deplasmanına çıkan Lyon, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Rennes'te Ramy Bensebaini maçın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Lyon eksik rakibi karşısında 52. dakikada Maxwell Cornet ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada Firmin Mubele'nin golüne engel olamayan Lyon, haftayı 1 puanla kapadı. Fransız temsilcisi, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Paris Saint Germain'e 2-1 mağlup olmuştu. Lyon, Fransa liginde oynadığı son 6 deplasman maçında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 13 Nisan'da Fransa'da oynanacakken, iki takım rövanş için ise 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.