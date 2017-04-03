Lyon'un deplasman kabusu sürüyor
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile eşleşen Lyon, Ligue 1'de 6 maçtır deplasmanda kazanamıyor.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile eşleşen Fransız temsilcisi Lyon, 6 maçtır Ligue 1'de deplasmanda puan kaybı yaşıyor. Fransa liginde dün Rennes deplasmanına çıkan Lyon, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Rennes'te Ramy Bensebaini maçın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Lyon eksik rakibi karşısında 52. dakikada Maxwell Cornet ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada Firmin Mubele'nin golüne engel olamayan Lyon, haftayı 1 puanla kapadı. Fransız temsilcisi, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Paris Saint Germain'e 2-1 mağlup olmuştu. Lyon, Fransa liginde oynadığı son 6 deplasman maçında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 13 Nisan'da Fransa'da oynanacakken, iki takım rövanş için ise 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 13 Nisan'da Fransa'da oynanacakken, iki takım rövanş için ise 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fırsatı tepmedik''
Toplam 1
Yorum
bjkli o ne şuttu zalımm:D:D
- RvP’den tek başına 7 puan
Toplam 3
Yorum
taraftar hani bir reklam varya olmasada olur.diyorlar. işte buda öyle olmasada olur nasılsa topal var en az onun kadar atıyor.üstelik defansda yapıy
- Beni bitirdi!
Toplam 16
Yorum
murat1903 bu civcivler senın kıymetini bilmiyor volkan gel bize takım nasıl olunut öğretelim
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