Lyon, 10 kişi kalan Rennes'e diş geçiremedi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, ligde bi türlü aradığı istikrarı bulamıyor. Rennes deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Bruno Genesio'nun öğrencileri son dört maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip henüz 5. dakikada penaltı kazandı ve penaltıya sebebiyet veren Ramy Bensebaini kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına geçen Alexandre Lacazette, kaleci Benoit Costil'i aşamadı. İlk yarının kalan dakikalarında Lyon'a net fırsat vermeyen Rennes soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitmeyi başardı.

Lyon ikinci yarıya hızlı başladı. 52. dakikada Jeremy Morel'in asistinde Maxwell Cornet'nin golüyle öne geçen konuk ekip kalan dakikalarda avantajını korumaya çalıştı. Maç boyunca başarılı bir performans ortaya koyan Edson Mexer'in pasında 81. dakikada golü bulan Firmin Lubele skoru eşitledi ve maçın sonucunu belirledi: 1-1.

Rennes bu beraberlikle 40 puana yükselirken, Lyon puanını 51 yaptı.