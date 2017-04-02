 Fransa Lig Kupası PSG'nin – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Fransa Lig Kupası PSG'nin

    Fransa Lig Kupası PSG'nin

    Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.

    Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.

    Maça hızlı başlayan PSG, henüz 4. dakikada Julian Draxler'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 27'nci dakikada Thomas Lemar ile ağları sarsarak skora denge getirdi. 44'üncü dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen PSG, 54'üncü ve 90'ıncı daki·kalarda Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle üst üste 4'üncü kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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