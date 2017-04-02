Fransa Lig Kupası PSG'nin
Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.
Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.
Maça hızlı başlayan PSG, henüz 4. dakikada Julian Draxler'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 27'nci dakikada Thomas Lemar ile ağları sarsarak skora denge getirdi. 44'üncü dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen PSG, 54'üncü ve 90'ıncı daki·kalarda Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle üst üste 4'üncü kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Fransa Lig Kupası PSG'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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