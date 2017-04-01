Fransa Lig Kupası PSG'nin
Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.
Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.
Maça hızlı başlayan PSG, henüz 4. dakikada Julian Draxler'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 27'nci dakikada Thomas Lemar ile ağları sarsarak skora denge getirdi. 44'üncü dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen PSG, 54'üncü ve 90'ıncı daki·kalarda Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle üst üste 4'üncü kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
- "Umrumda değil"
Toplam 7
Yorum
ddedde001 hoca hem haklı hemde hakkıdır karar vermesi.oyuncuda buna boyun eğmek zorunda yoksa güle güle
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
..... iyide pozisyon faul algı değiştirmeyin
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
faul pozisyonda elden önce faul var kjaere dirsek geliyor hakem faul verdi spiker aut dedi benim gördüğüm. pozisyonda bişey yok.
Fransa Lig Kupası PSG'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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