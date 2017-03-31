Devlerin gözdesi Mbappe

Real Madrid, Barcelona ve Manchester United, Kylian Mbappe için yarışa girdi. 18’lik futbolcunun kulübü Monaco ise tam 150 milyon Euro bonservis bedeli belirledi

BU sezon Monaco formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 21 kez rakip fileleri havalandıran Kylian Mbappe devlerin iştahını kabarttı. R.Madrid, Barcelona ve M.United, 18 yaşındaki forveti kadrosuna katmanın planlarını yaptı. Genç yaşına rağmen beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Fransız oyuncu için kulübü ise rekor bir rakam belirledi.



O PARA ÖDENİRSE...

MONACO kulübü daha önce yaptığı açıklamada 150 milyon Euro bedel belirlerken, sportif direktör Antonio Cordon da şunları söyledi: "Oyuncularımızı elde tutmak istiyoruz. Ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda belirlediğimiz rakamlar ödenirse bu transfer olabilir."