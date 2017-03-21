Lacazette'nin yeni takımı...

Olympique Lyon'un en büyük gol kozu olan Lacazette'nin adı daha önce İngiliz devi Manchester United'la anılıyordu.

Lacazette'nin Manchester hayali, Mourinho'nun forvete Ibrahimovic'i transfer etmesiyle başka bahara kalmıştı...

Bu sezon Lyon formasıyla attığı 29 golle parlayan Fransız golcü için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Lacazette'nin menajeri David Banditelli'nin geçtiğimiz Şubat ayında Madrid'de Atletico'nun sahibi Miguel Angel Gil ile görüştüğü ve golcü oyuncunun Atletico Madrid'e transferi konusunda prensip anlaşmasının yapıldığı yazıldı.

İspanyol medyasından COPE.es'in haberine göre, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lacazette için Atletico Madrid 40 milyon bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Lyon'un yıldızının Pazar günü oynanan PSG maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta formasından ayrı kalacağı açıklanmıştı.



