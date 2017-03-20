 Lyon başladı PSG bitirdi – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Lyon başladı PSG bitirdi

    Lyon başladı PSG bitirdi

    Ligue 1'de 30. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Fransa'nın takımı, Fransa 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) takımına 2-1 mağlup oldu.

    PSG'nin Parc des Princes Stadı'ndaki maçın ilk yarısının 6. dakikasında , Lacazette'nin golü ile öne geçmesine rağmen 34. dakikada Rabiot ve 40. dakikada Draxler'in gollerine engel olamayınca maçın ilk yarısı PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başaran PSG maçı aynı skorla kazandı.

    Bugünkü maçın ardından Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nde 71 puanlı lider Monaco'nun 21 puan gerisinde 4. basamakta kalırken PSG ise 68 puanla ikinci sırada şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

    Şampiyonluk iddiasından oldukça uzaklaşan Olympique Lyon bu sonuçla birlikte bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 11 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

    Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçı 13 Nisan'da Lyon'da, ikinci maç ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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