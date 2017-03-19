Lyon başladı PSG bitirdi

Parc des Princes'te oynanan dev karşılaşmaya Lyon golle başladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında kornerden yapılan ortayı Rafael da Silva kafayla kale direğinin arkasına gönderdi. Topu çok iyi takip eden Lacazette kafayla ağlara gönderdiği topla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Paris Saint-Germain, karşılaşmanın 34. dakikasında Adrian Rabiot, 40. dakikada ise Julian Draxler'in golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili başalaya PSG, 49. dakikada Di Maria ile net bir fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca zorlu maçı 2-1 kazanan PSG, haftayı kayıpsız kapatarak zirve takibini sürdürdü.

Ligde oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen PSG, zorlu Lyon engelenini kayıpsız geçerek Monaco'yu takibe devam ediyor. Bir maçı eksik Paris Saint-Germian, puanını 65 çıkartarak 2. sıradaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Lyon ise 50 puanla 4. sırada yer alıyor.