Fransız futbolunun acı günü
Fransa'nın Stade de Reims ve İspanya'nın Real Madrid takımlarında forma giyen Fransız futbolcu Raymond Kopa, 85 yaşında öldü.
Bu arada Fransa'nın Angers kentinde hayatını kaybeden Kopa için bir başsağlığı mesajı yayımlayan Real Madrid Kulübü, 1956-1959 yılları arasında eflatun-beyazlı takımda oynayan Fransız futbolcunun kulüp tarihinin en büyük yıldızları arasında yer aldığını vurguladı.
Rial, Puskas, Gento ve Di Stefano gibi Real Madrid'in diğer efsane isimleriyle birlikte forma giyen, 103 maçta 30 gol atan Kopa'nın oynadığı 3 sezonda İspanyol kulübünün 3 Avrupa kupası, 2 lig ve 1 Latin Kupası kazandığı hatırlatıldı.
Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de Fransız futbolcunun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz, yaşam ve spor değerlerinin bir referansı olan Kopa ile büyüdük." değerlendirmesinde bulundu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:31
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Toplam 11
Yorum
UA BU ADAMI SATACAKTINIZ BU SENENİN BAŞINDA.!! BU SENE NAAPTI.? HİÇÇ!! AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKER.!! BEŞİKTAŞI BİRAZ ÖRNEK ALIN..
- Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
Toplam 29
Yorum
44istanbul Cok kisa vurmadan önce top duruyor. ofsayt yok. Lens cabuk davraniyor. Kayseri uyuyor. Net bir gol. tartismaya gerek yok. Bir Besiktasli
- Oyuncular açıklasın
Toplam 14
Yorum
CINO kimi oyuna soksun yedekten Prekoyu mu
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