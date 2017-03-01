PSG yarı finalde
Fransa Kupası'nda 2. Lig ekiplerinden Niort'a konuk olan Paris St. Germain, deplasmanda 2-0 galip ayrıldı.
Yoğun yağış altında ve oldukça ağır bir zeminde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 2. yarıda sahneye Pastore çıktı. 73. dakikada oyuna giren Arjantinli yıldız, 78'de ağları PSG'Yi 1-0 öne geçirdi. Özellikle son dakikaları nefes kesen maçta son sözü ise 90+3'te Cavani söyledi.
Paris St. Germain, bu sonuçla Fransa Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
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Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
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Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
PSG yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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