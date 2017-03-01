 PSG yarı finalde – Fotomaç – 01 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    yarı finalde

    PSG yarı finalde

    Fransa Kupası'nda 2. Lig ekiplerinden Niort'a konuk olan , deplasmanda 2-0 galip ayrıldı.

    Yoğun yağış altında ve oldukça ağır bir zeminde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 2. yarıda sahneye Pastore çıktı. 73. dakikada oyuna giren Arjantinli yıldız, 78'de ağları 'Yi 1-0 öne geçirdi. Özellikle son dakikaları nefes kesen maçta son sözü ise 90+3'te Cavani söyledi.

    , bu sonuçla Fransa Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.