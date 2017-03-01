PSG yarı finalde

Yoğun yağış altında ve oldukça ağır bir zeminde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 2. yarıda sahneye Pastore çıktı. 73. dakikada oyuna giren Arjantinli yıldız, 78'de ağları PSG'Yi 1-0 öne geçirdi. Özellikle son dakikaları nefes kesen maçta son sözü ise 90+3'te Cavani söyledi.

Paris St. Germain, bu sonuçla Fransa Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.