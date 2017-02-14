 Diarra, Marsilya'dan ayrıldı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Diarra, Marsilya'dan ayrıldı

    Diarra, Marsilya'dan ayrıldı

    ekibi , orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan 31 yaşındaki Diarra'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

    Transfer döneminde ismi Türk ekipleriyle de anılan Fransız futbolcu, 1,5 sezon görev yaptığı 'da 45 maçta forma giyip bir gol attı.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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