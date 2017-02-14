Diarra, Marsilya'dan ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan 31 yaşındaki Diarra'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Transfer döneminde ismi Türk ekipleriyle de anılan Fransız futbolcu, 1,5 sezon görev yaptığı Olympique Marsilya'da 45 maçta forma giyip bir gol attı.