Diarra, Marsilya'dan ayrıldı
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, orta saha oyuncusu Lassana Diarra'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan 31 yaşındaki Diarra'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.
Transfer döneminde ismi Türk ekipleriyle de anılan Fransız futbolcu, 1,5 sezon görev yaptığı Olympique Marsilya'da 45 maçta forma giyip bir gol attı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:19
- ''Çok sert bir rakip''
Toplam 30
Yorum
vasat fener fenerin ne oynayacagi belli 11 kisi defans, top kapip kontra, ama ilk golu fener erken yerse, 5lik olur gelirler:))))
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 6
Yorum
bülent antrenörün sözleşmesinde şu kadara serbest kalır yazıyorsa, kulüple konuşup anlaşmaya gerek var mı? parayı verir kontratı fesh edersin
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 6
Yorum
cimbom fatih hamza hoca gelse iyi olurdu
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