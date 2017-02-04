Monaco zirveye yerleşti
Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesi veren takımların maçında Monaco, konuk ettiği Nice'i 3-0 mağlup etti.
Ligin 23. haftası mücadelesinde, şampiyonluğun iddialı takımlarından Monaco ile Nice, II. Louis Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda, iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 47'inci dakikada Valere Germain ile ağları havalandırarak 1-0 öne geçti. Oyunun geri kalan bölümünde kontra ataklarla etkili olan Monaco, 60'ıncı ve 81'inci dakikalarda Radamel Falcao ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Monaco, puanını 52'ye çıkararak 23. haftayı zirvede kapamayı garantiledi. Nice, 49 puanla ikinci sırada kalırken, bir maç eksiği olan Paris Saint-German ise 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:18
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Toplam 5
Yorum
FB NE ÇEKTİK YA AZİZ BAŞKAN SENDEN ADAM GİBİ TRANSFER YAPILMIYOR YILLARDIR ORTA SAHAYA 3 TANE DİNAMO LAZIM BİZE BİRDE KALECİ TAMAM
- Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın
Toplam 12
Yorum
hasan ne hoca var ne yönetici var.gs ın hakkı yeniyor ses seda yok.
- Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın
Toplam 12
Yorum
UA METECİM GÖREVİNİ YAPTIN.YARIM METRELİK OFSAYT GOL OLDU.EMRE DİRSEK ATIYOR.LÜTFEN SARI.İLK YARI İŞİ BİTİRDİN.HELAL OLSUN .
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