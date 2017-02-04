Monaco zirveye yerleşti

Ligin 23. haftası mücadelesinde, şampiyonluğun iddialı takımlarından Monaco ile Nice, II. Louis Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda, iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 47'inci dakikada Valere Germain ile ağları havalandırarak 1-0 öne geçti. Oyunun geri kalan bölümünde kontra ataklarla etkili olan Monaco, 60'ıncı ve 81'inci dakikalarda Radamel Falcao ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Monaco, puanını 52'ye çıkararak 23. haftayı zirvede kapamayı garantiledi. Nice, 49 puanla ikinci sırada kalırken, bir maç eksiği olan Paris Saint-German ise 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.