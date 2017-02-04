 Monaco zirveye yerleşti – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    zirveye yerleşti

    Monaco zirveye yerleşti

    'de zirve mücadelesi veren takımların maçında , konuk ettiği 'i 3-0 mağlup etti.

    Ligin 23. haftası mücadelesinde, şampiyonluğun iddialı takımlarından ile , II. Louis Stadyumu'nda karşılaştı.

    Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda, iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 47'inci dakikada Valere Germain ile ağları havalandırarak 1-0 öne geçti. Oyunun geri kalan bölümünde kontra ataklarla etkili olan Monaco, 60'ıncı ve 81'inci dakikalarda Radamel Falcao ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Monaco, puanını 52'ye çıkararak 23. haftayı zirvede kapamayı garantiledi. Nice, 49 puanla ikinci sırada kalırken, bir maç eksiği olan Paris Saint-German ise 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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