''Evime döndüğüm için mutluyum''
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, İngiliz takımı West Ham United'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Dimitri Payet'i basına tanıttı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Payet'in 4,5 yıllığına kadroya katıldığı bildirildi. Payet'in takımda 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Payet, "Evime döndüğüm için mutluyum. Uluslararası statü elde ederek döndüm ve sanırım bu baskıyla başa çıkabilirim." ifadesini kullandı.
Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol attı. Marsilya'da 2013-2015'te de forma giyen Fransız futbolcu, 93 maçta 16 gol kaydetmişti.
Öte yandan Marsilya, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a, Fransız orta saha oyuncusu için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:28
- Sow’dan veda sözleri
Toplam 3
Yorum
efe Olurmu Volkan demirel Fenerbahçeyi Şampiyon yapacak daha: ))İBB maç sonu:Beyler Böle oynarsak Şampiyon kesin biziz: ))BY volkan demirel: ))
- Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Toplam 6
Yorum
BJK__ Zaten yeneceğiz sizi şüphen olmasın.Çok ağır bi darbede Beşiktaş'tan yeceksiniz.Aziz yıldırım bundan sonra gündem değiştirmez.
- Kanatlar pır pır
Toplam 8
Yorum
1905 gs en azından sezon sonuna kadar kanatlar böyle devam ederse defansa da musleraya da fazla iş düşmez ligde olsun kupada olsun böyle devam !!
''Evime döndüğüm için mutluyum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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