 ''Evime döndüğüm için mutluyum'' – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Evime döndüğüm için mutluyum''

    ''Evime döndüğüm için mutluyum''

    ekiplerinden , İngiliz takımı 'dan transfer ettiği Fransız futbolcu 'i basına tanıttı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Payet'in 4,5 yıllığına kadroya katıldığı bildirildi. Payet'in takımda 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

    Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Payet, "Evime döndüğüm için mutluyum. Uluslararası statü elde ederek döndüm ve sanırım bu baskıyla başa çıkabilirim." ifadesini kullandı.

    Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, 'da bu sezon 22 maçta 3 gol attı. 'da 2013-2015'te de forma giyen Fransız futbolcu, 93 maçta 16 gol kaydetmişti.

    Öte yandan Marsilya, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a, Fransız orta saha oyuncusu için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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