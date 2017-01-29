Nice takibi bırakmıyor
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Nice, evinde Guingamp'ı 3-1 mağlup etti.
11. dakikada Plea'nın golüyle öne geçen Nice, 38'te Jean Michael Seri'yle farkı ikiye çıkardı. Guingamp, 63'te Jimmy Briand'la umutlansa da 87. dakikada sahneye çıkan Mario Balotelli maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 49 puana yükselen Nice, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Guingamp ise 31 puanda kaldı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:51
- Trabzonspor evinde 4 köşe
Toplam 7
Yorum
TS60 Ndoye son 3 maçında gayet iyi oynadı, Onazi ise hiç bir maç varlık gösteremiyor. Seneye gidecek ilk isim.
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 9
Yorum
yapmaa sacmalama ne barcelonası ne manchesteri kadrosunu dagıtmıs, küme düşme hattında akhisar gs ilk 4deki hangi takımı yendide barca oldu
- Trabzonspor evinde 4 köşe
Toplam 7
Yorum
bjk ts'nin çıkışa geçmesi sevindirici.
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