 Nice takibi bırakmıyor – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    takibi bırakmıyor

    Nice takibi bırakmıyor

    'in 22. haftasında , evinde 'ı 3-1 mağlup etti.

    11. dakikada Plea'nın golüyle öne geçen , 38'te Jean Michael Seri'yle farkı ikiye çıkardı. , 63'te Jimmy Briand'la umutlansa da 87. dakikada sahneye çıkan Mario Balotelli maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 49 puana yükselen Nice, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Guingamp ise 31 puanda kaldı.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:51
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