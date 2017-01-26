Monaco finale yükseldi
Fransa Lig Kupası yarı final maçında Monaco, konuk ettiği Nancy'yi 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Fransa Lig Kupası yarı final maçında Monaco, konuk ettiği Nancy'yi 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Monaco'yu kupada finale taşıyan golü 45+1. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip, 1984, 2001 ve 2003'ün ardından lig kupasında 4. kez finale yükseldi.
Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux'yu 4-1 mağlup etmişti.
Fransa Lig Kupası'nda son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ile organizasyonda bir kez mutlu sona ulaşan Monaco arasındaki final karşılaşması, 1 Nisan'da Lyon'da oynanacak.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:10
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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