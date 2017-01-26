 Monaco finale yükseldi – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    finale yükseldi

    Monaco finale yükseldi

    Fransa Lig Kupası yarı final maçında , konuk ettiği 'yi 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

    Fransa Lig Kupası yarı final maçında , konuk ettiği 'yi 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

    II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Monaco'yu kupada finale taşıyan golü 45+1. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao kaydetti.

    Kırmızı-beyazlı ekip, 1984, 2001 ve 2003'ün ardından lig kupasında 4. kez finale yükseldi.

    Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux'yu 4-1 mağlup etmişti.

    Fransa Lig Kupası'nda son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ile organizasyonda bir kez mutlu sona ulaşan Monaco arasındaki final karşılaşması, 1 Nisan'da Lyon'da oynanacak.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:10
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