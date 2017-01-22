4x4 Monaco!
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Marsilya'yı 4-1 yenerek zirveye kurulan Monaco, Lorient karşısında da şovuna devam etti.
Ligue 1'in 21. haftasında Lorient'i konuk eden Monaco, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gabriel Boschilia'nın 24 ve 28. dakikalardaki golleriyle 2-0'ı yakalayan Monaco, 37'de Germain'le ilk yarıyı 3-0 önde kapatı. 59'da bir kez daha sahneye çıkan Germain, maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 48 puana yükselen Monaco, liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Lorient ise son sıradan kurtulamadı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:00
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 17
Yorum
meto67 hiç bu takımı çalıştırmıyorsun ne emeği
- Ahmet Çalık cezalı
Toplam 8
Yorum
meto67 boş konuşuyorsun nazifoğlu takım ninem gibi oynuyor utanıyorum
- Fırtına deplasmanda esti
Toplam 11
Yorum
dctrblack rakibin golu verilmedi bunu konuşan neden yok şimdi HIM ts iddiali olmadığı için mi sıkıntı yok
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