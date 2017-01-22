4x4 Monaco!

Ligue 1'in 21. haftasında Lorient'i konuk eden Monaco, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gabriel Boschilia'nın 24 ve 28. dakikalardaki golleriyle 2-0'ı yakalayan Monaco, 37'de Germain'le ilk yarıyı 3-0 önde kapatı. 59'da bir kez daha sahneye çıkan Germain, maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla 48 puana yükselen Monaco, liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Lorient ise son sıradan kurtulamadı.