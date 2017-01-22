 4x4 Monaco! – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    4x4 !

    4x4 Monaco!

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Marsilya'yı 4-1 yenerek zirveye kurulan , karşısında da şovuna devam etti.

    Ligue 1'in 21. haftasında 'i konuk eden , mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gabriel Boschilia'nın 24 ve 28. dakikalardaki golleriyle 2-0'ı yakalayan Monaco, 37'de Germain'le ilk yarıyı 3-0 önde kapatı. 59'da bir kez daha sahneye çıkan Germain, maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 48 puana yükselen Monaco, liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Lorient ise son sıradan kurtulamadı.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:00
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