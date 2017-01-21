''Irkçılık Fransa'da legal mi?''
Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, dün ligde konuk oldukları ve 1-1 sona eren Bastia karşılaşmasında, ev sahibi taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Nice ile bir yıllık sözleşme imzalayan Balotelli, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol kaydetti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
- Karabükspor - Galatasaray | 19.00
Toplam 4
Yorum
uA adana abi gözünü seveyim yapma ya şimiden diyorum josue 2 yarı başında çkacak i.yrı sonucu karabuk1-0 gs maç sonucu 1-3 gs alacak
- ''F.Bahçe'ye gel''
Toplam 3
Yorum
Fb'li Zamanında çok ağır çapraz bağ sakatlığı geçirmişti, sevilla'da süre alamadı satın alma opsiyonuyla kiralanırsa belki tekrar çıkışa geçer.
- Milan'la son tango
Toplam 20
Yorum
Fb'li Sosa gelmez, milan, inter gibi takımlar bu gibi oyuncuları alır kulübede oturtur, satılması için olağanüstü bir teklif gerekir.
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