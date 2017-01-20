Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu!
Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Memphis Depay'ı kadrosuna kattı.
Olympique Lyon'un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Depay'ın transferinde görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Hollandalı futbolcu için kulübün merkez binasında imza töreni düzenleneceği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Fransız temsilcisinin Manchester United'a 18,5 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Sözleşmeye, Manchester United'ın Depay'ı istediği takdirde geri alma ve başka bir kulübe satılması halinde pay alma maddelerinin de eklendiği belirtildi.
Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı İngiltere temsilcisinde 56 maça çıkan milli oyuncu, 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:52
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 8
Yorum
Sneijder_W Olamayacaksın.
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Toplam 6
Yorum
AS11 MUSLERA-LİNNES-AHMET-HAKAN-CAROLE-DE JONG SELCUK-GARRY-BRUMA POLDİ EREN..!!
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 8
Yorum
analiz kendi sahamızda adanayı yenemedik,hayalci olmamak lazım fazla,önümüzde 3 aday var ve 3 ünden en fazla 1 ini yakalayabiliriz biz
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