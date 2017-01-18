25 yaşında futbolu bıraktı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'un orta saha oyuncusu Gueida Fofana, 25 yaşında futbolu bıraktığını belirtti.
Kulübün internet sitesinden sorulara yanıt veren Fransız futbolcu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle futbola devam edemeyeceğini bildirdi.
Sahalarda olmayı istemesine rağmen ayak bileğindeki sakatlığın buna izin vermediğini aktaran Fofana, "Başkan Aulas ile konuştum. O, futbol oynayamasam da kulüpte kalmamı istiyor. Futbol dışında da teklifler var. Acil bir karar vermem gerek." ifadelerini kullandı.
Fransız ekibi Le Havre altyapısında yetişen Fofana, 2011'de Olympique Lyon kadrosuna dahil olmuş ve 104 maçta, 9 gol kaydetmişti.
Fofana, en son 2016 yılının nisan ayında sahaya çıkmıştı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:29
- Aatıf’a kanca
Toplam 11
Yorum
fb stadı abi bizim stadta bi ekip var geleni gideni yuhluyor kendi futbolcun yuhlanırmı ya ? futbolcu gününde olmayabilir.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
FENERLI Bu Trabzon 6 seneden berı transfer yapıyor ahım şahım gelırıde yok nasıl buna UEFA dan yasak gelmiyor anlamadım değirmenın suyu nereden ?
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 16
Yorum
MEHMET SENINLE OLMAZ ERSUN EFENDI SEN HOCA OLSAN 60 DAKIKA SUK DENEN CAM YARMASINI SAHDA TUTMAZDIN ARTIK GIT SANA TANINAN KREDI KIMSEYE TANIN
25 yaşında futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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