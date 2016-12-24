İşte Julian Draxler'in yeni takımı
Alman ekibi Wolfsburg'un 23 yaşındaki futbolcusu Draxler'in, Paris Saint-Germain ile 4 yıllığına anlaştığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Alman futbolcu Julian Draxler'i renklerine bağladı.
Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:58
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
İşte Julian Draxler'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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