 İşte Julian Draxler'in yeni takımı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    İşte Julian Draxler'in yeni takımı

    İşte Julian Draxler'in yeni takımı

    Alman ekibi Wolfsburg'un 23 yaşındaki futbolcusu Draxler'in, Paris Saint-Germain ile 4 yıllığına anlaştığı duyuruldu.

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Alman futbolcu Julian Draxler'i renklerine bağladı.

    Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.

    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:58
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