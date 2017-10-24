Yüzde 60'la bukadar
Fenerbahçe’nin hocası, “Maçın psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle derbide normal yapabileceğimizin yüzde 60’ını ancak yapabildik” dedi
Galibiyet için oynadıklarını ancak kapasitelerini tam olarak kullanamadıkları için bunu başaramadıklarını söyledi. Maçtan sonra basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Maçın özellikle psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle biz derbide normal yapabileceğimizin yüzde 60'ını yapabildik. Rakibimizin zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda oyunumuz açısından kırıklık vardı; bu kadar düşük olmamamız gerekirdi. Bunu biraz daha yukarıya çıkarabilecek kapasitemiz de vardı ama yüzde 60-70'leri geçemedik."
Emre BOL
Nasıl fark atacaklarmış
AYKUT Kocaman, maç öncesi Fenerbahçe'nin farklı yenileceği yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine "Bu tarifler nasıl oluyor anlamadım. Bizim gücümüz ortada. Biz kazanmak için sahaya çıkmıştık, beraberlik nedeniyle üzgünüz" dedi.
TEK iSABETLE 4 PUAN
BEŞİKTAŞ'ı Kadıköy'de yenen, Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalıp iki derbide 4 puan toplayan Fenerbahçe, bunu tek isabetli şutla başardı. Beşiktaş'ın kalesine penaltı golleri hariç tek isabetli şut çekebilen Kanarya, Cimbom'un kalesine ise 4 şuttan isabet sağlayamadı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken (3 galibiyet, 3 beraberlik), derbilerin takımı olduğunu bir kez daha gösterdi.
ALIN ŞU ADAMI BAŞIMDAN!
DERBİ maçta Feghouli ile Hasan Ali'nin yaşadığı pozisyonda Igor Tudor'la Aykut Kocaman kapıştı. Sarıkırmızılı hoca, "Takımına futbol oynat. Adamların sahaya tekme atmaya çıkmış" diyerek Kocaman'a bağırdı. Tudor'un İngilizce sözlerine önce Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, "İşine bak!" yanıtı verdi. Ardından da Kocaman, "Alın şu adamı başımdan!" diye hakeme çıkıştı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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