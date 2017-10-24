Tam da benim dakikalarımdı!

FENERBAHÇE'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, 72. dakikada yerini Alper Potuk'a bıraktı. Söylenerek kenara gelen Fransız yıldızın "Tam benim dakikalarım geldi. Şu anda çıkmamalıydım" dediği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu o ana kadar yüzde 89.3 ile pas yapmış, 2 kilit pas vermiş, 6 orta kesmiş, rakiplerine 4 kez faul yaptırmıştı. Mathieu Valbuena'nın maçın hakemi Cüneyt Çakır'a çattığı da belirtildi. Fransız futbolcunun, "Galibiyet kaçtı. Hakem rakibin sertliğine göz yumdu. Bana oyun içinde o kadar faul yapıldı ki hiçbirini vermedi. Neredeyse topu her aldığımda tekme yedim. Anlaşılmaz şekilde faul çalmadı" dediği öğrenildi.