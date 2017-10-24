 Sen bilmezsin bu derbileri – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Sen bilmezsin bu derbileri

    Sen bilmezsin bu derbileri

    Kameni’yi G.Saray maçına Volkan hazırladı. Kaptan, “Sen buradaki derbileri bilmezsin” diyerek ince taktikler verdiği takım arkadaşına ‘soğukkanlılık’ tavsiye etti

    Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçında kaleye tecrübesi nedeniyle Volkan Demirel'in geçmesi için kampanya başlatmıştı. Ancak Aykut Kocaman yine Kameni'yi tercih etti. Kamerunlu file bekçisini maça hazırlama görevini ise Volkan üstlendi. Kaptan, tecrübelerini paylaştığı Kameni'yi, "Sen buradaki derbileri bilmezsin. Tribünler üstüne gelecek, soğukkanlı ol" uyarısı yaparken mevkidaşına ince taktikler verdi. Maçın sıkıştığı anlarda takımı rahatlatmak için oyunu soğutmasını istedi. Kameni de denilenleri aynen yaptı; autları geç kullandı, topu oyuna geç sokarak tempoyu düşürdü.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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