Sen bilmezsin bu derbileri

Kameni’yi G.Saray maçına Volkan hazırladı. Kaptan, “Sen buradaki derbileri bilmezsin” diyerek ince taktikler verdiği takım arkadaşına ‘soğukkanlılık’ tavsiye etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçında kaleye tecrübesi nedeniyle Volkan Demirel'in geçmesi için kampanya başlatmıştı. Ancak Aykut Kocaman yine Kameni'yi tercih etti. Kamerunlu file bekçisini maça hazırlama görevini ise Volkan üstlendi. Kaptan, tecrübelerini paylaştığı Kameni'yi, "Sen buradaki derbileri bilmezsin. Tribünler üstüne gelecek, soğukkanlı ol" uyarısı yaparken mevkidaşına ince taktikler verdi. Maçın sıkıştığı anlarda takımı rahatlatmak için oyunu soğutmasını istedi. Kameni de denilenleri aynen yaptı; autları geç kullandı, topu oyuna geç sokarak tempoyu düşürdü.