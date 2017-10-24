Sen bilmezsin bu derbileri
Kameni’yi G.Saray maçına Volkan hazırladı. Kaptan, “Sen buradaki derbileri bilmezsin” diyerek ince taktikler verdiği takım arkadaşına ‘soğukkanlılık’ tavsiye etti
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:52
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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