Savunmanın yeni ikilisi Neustadter-Neto
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Neustadter performansıyla formayı kaptı.
Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisinde de sahanın en iyilerinden olan ve rakibe geçit vermeyen Roman Neustadter, Neto ile iyi bir uyum yakaladı ve performansı beğenildi.
Skrtel iyileşmesine rağmen Aykut Kocaman Neustadter'i tercih ederken, Rus oyuncunun Kayseri maçında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Rus savunma oyuncusu geçen sezon da sabırla çalışıp görev düştükçe yerine getirirken, karakterinin ve profesyonelliğinin karşılığını alarak teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı.
EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR VE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Rus savunma oyuncusu antrenmanlar dışında bireysel ekstra çalışmalar yapıyor. Neustadter ayrıca kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersler de alıyor ve sık sık yakınındakilerle Türkçe diyaloglar kuruyor.
Son oynanan derbide sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Rus futbolcu; "Hocamız bana büyük bir güven aşıladı, her zaman bana bu güveni hissettiriyor. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum ve bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Ben her zaman takım için en iyisini olmasını istiyorum" diye konuştu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 18
Yorum
whocares Sizce Latovlevici bu takımın oyuncusu mu? Linnes'in günahı ne? Dikkat edin Tudor daha hiçbir şey başarmadan F.Terim havalarına girmiş bile.
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Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu
Toplam 11
Yorum
yusuf hoca Cüneyt ÇAKIR ın yönetiminin nesi tatmin edici anlayamadım...maçın sonucuna direkt etki edecek tartışmalı kararlara imza attı adam...
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Caner'den hakeme şok küfür
Toplam 64
Yorum
ged 61 anadolu kulübünde oynayan oyuncu küfür etse 50 mt.den duyup kırmızı gösterirler, bunları 2 metreden duyup duymamazlığa gelirler..ayıp yaaa..
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