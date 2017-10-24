 Ongun’dan teşekkür – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Ongun’dan teşekkür

    Ongun’dan teşekkür
    GALATASARAY taraftarı sahayı pet şişe yağmuruna tutarken, Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan yere düşen yardımcı hakem Tarık Ongun'u kaldırdılar. Sarı-lacivertli iki oyuncu, koluna girdikleri Ongun'u yabancı madde yağmurundan kurtardı. Ongun kendisine kalkan olan futbolculara teşekkür etti.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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