 ‘Kolsuz mu oynasın!’ – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    ‘Kolsuz mu oynasın!’

    ‘Kolsuz mu oynasın!’
    DERBİDE Fenerbahçeli Hasan Ali'nin ceza sahasında yerde elinin topla buluşmasına Galatasaraylılar 'penaltı' itirazı yaptı ancak Cüneyt Çakır "devam" dedi. Pozisyonu FutbolArena'ya yorumlayan eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, "Destek kola top geliyor. Nasıl kaldıracak bu kolu, kolsuz mu oynayacak futbolu! Kollar doğal konumdadır ve penaltı değildir" dedi. Çulcu, Serdar ve Denayer'in pozisyonlarının da penaltı olmadığını savundu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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