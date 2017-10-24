Josef'ten G.Saraylıları kızdıracak paylaşım
Fenerbahçeli Josef De Souza dün oynanan derbi maçı sonrası Galatasaraylı taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
"Sizleri içten bir şekilde tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarları. Dün akşam bizim en iyi oyuncumuz oldunuz. Sayınız az olmasına rağmen sesiniz daha çok çıktı, Galatasaray stadında çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Siz bu kulübün enerji kaynağı, gücüsünüz. Bu nedenle bizi bu şekilde desteklemeye devam edin, size çok ihtiyacımız var."
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:35
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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