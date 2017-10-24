Gizli kahraman

Kocaman’ın derbide Skrtel’e tercih ettiği Neustadter, defansta 10 olumlu işe imza attı. Josef de orta sahada istatistikleriyle dev maça damga vurdu

GALATASARAY derbisinde herkes defansta Neto ile birlikte Skrtel'in oynamasını bekliyordu. Ancak Aykut Kocaman büyük bir sürpriz yaparak tercihini Roman Neustadter'ten yana kullandı. Alman asıllı Rus oyuncu da hocasını mahcup etmedi. 7 atağı uzaklaştırıp, 3 hava topu aldı; sarı-lacivertli ekibin en başarılısı olarak dikkat çekti. Derbide öne çıkan bir başka isim de Josef de Souza'ydı... 4 kez rakiplerini çalımla geçen ve 3 de faul yaptıran sambacı, takımına forvet oyuncularından daha fazla katkı verdi. Josef ayrıca 3 top çalıp, 3 atağı uzaklaştırdı ve yüzde 92.7 başarıyla pas yaptı.