"Enerjimiz yetmedi"

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'dan derbi maçla ilgili ilginç bir yorum geldi. Tecrübeli futbolcu, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulabilirdik. Ancak savunma yapabilmek için enerjimizi çok fazla harcamıştık, çok mücadele etmiştik. Son bölümde fiziksel anlamda enerjimiz ve gücümüz yetmedi pozisyon üretmeye" itirafında bulundu.