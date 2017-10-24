Bir puan bizi sevindirmez

Lig'de haftanın merakla beklenenderbisinden kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertliler bu maçtan 3 puanla ayrılıp rakibiyle arasındaki farkı 5'e çekmeyi planlıyordu.'un 10 kişi kalmasıyla umutları daha da artmıştı ancak 90 dakika sonunda istedikleri sonuç çıkmadı. Bu sezon ligin tozunu atan Aslan'dan deplasmanda alınan beraberlik kağıt üzerinde iyi gibi gözükse de futbolcular aynı şekilde düşünmüyor. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden sarı- lacivertli oyuncuların içerde ağzını bıçak açmadığı öğrenildi.yolunda otobüse de genel olarak sessizliğin hakim olduğu kaydedildi. Maçla ilgili konuşan birkaç futbolcunun "1 puan bizi asla sevindirmez. Buraya kazanmaya gelmiştik. Bu skor bizim işimize yaramadı. Puan farkını indiremedik" dedikleri belirtildi. Sarı-lacivertli futbolcular hakem'ın kararlarının da beraberlikte payı olduğunu düşünüyor. Oyunculara göre Çakır kırılma anlarında ters kararlar vererek F.Bahçe'nin öne geçmesini engelledi.MAÇ sonunda hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına itiraz edenlerin başında Vincent Janssen geldi. Hollandalı futbolcunun, takım arkadaşlarına "Sayılmayan golümde Serdar Aziz'e hiçbir müdahalem yok. Topla, savunmanın arasına girdim. Tertemiz goldü. Aksina o bana vurdu" diyerek sitem ettiği öğrenildi. Janssen ayrıca Denayer'in kendisine çift dalmasının dünyanın her yerinde kırmızı kart olduğunu, hakemin bunu sarı kart ile geçiştirdiğini söyledi.TEKNİK direktör Aykut Kocaman'ın tek forvet olarak sahaya sürdüğü Vincent Janssen beklenilen performansı sergileyemedi. Hollandalı futbolcu 72 dakika sahada kaldı. 2 şutunda isabeti bulamadı. 3 kez faule maruz kaldı. 43'te maçın en net pozisyonunu yakaladı, müsait durumda kötü vurup meşin yuvarlağı auta yolladı.