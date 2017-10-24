Bir puan bizi sevindirmez
G.Saray deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Kanarya’da keyifler kaçtı. Sarı-lacivertli futbolcular “Puan farkını indiremedik. Bunda hakem kararlarının da etkisi çok” dediler
'İŞİMİZE YARAMADI'
DÖNÜŞ yolunda otobüse de genel olarak sessizliğin hakim olduğu kaydedildi. Maçla ilgili konuşan birkaç futbolcunun "1 puan bizi asla sevindirmez. Buraya kazanmaya gelmiştik. Bu skor bizim işimize yaramadı. Puan farkını indiremedik" dedikleri belirtildi. Sarı-lacivertli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarının da beraberlikte payı olduğunu düşünüyor. Oyunculara göre Çakır kırılma anlarında ters kararlar vererek F.Bahçe'nin öne geçmesini engelledi.
Emre BOL
'Golü vermedi, kırmızı çıkarmadı'
MAÇ sonunda hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına itiraz edenlerin başında Vincent Janssen geldi. Hollandalı futbolcunun, takım arkadaşlarına "Sayılmayan golümde Serdar Aziz'e hiçbir müdahalem yok. Topla, savunmanın arasına girdim. Tertemiz goldü. Aksina o bana vurdu" diyerek sitem ettiği öğrenildi. Janssen ayrıca Denayer'in kendisine çift dalmasının dünyanın her yerinde kırmızı kart olduğunu, hakemin bunu sarı kart ile geçiştirdiğini söyledi.
VASATI AŞAMADI
TEKNİK direktör Aykut Kocaman'ın tek forvet olarak sahaya sürdüğü Vincent Janssen beklenilen performansı sergileyemedi. Hollandalı futbolcu 72 dakika sahada kaldı. 2 şutunda isabeti bulamadı. 3 kez faule maruz kaldı. 43'te maçın en net pozisyonunu yakaladı, müsait durumda kötü vurup meşin yuvarlağı auta yolladı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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