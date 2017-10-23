Volkan Demirel ayaklandı
YILLAR sonra ilk defa bir Galatasaray derbisinde kulübede yer alan Volkan Demirel de tartışma sırasında yerinden kalktı. Tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübeye doğru tepki gösterdi. Volkan'ın ayağa kalktığı andan itibaren Galatasaraylı taraftarlar da Volkan Demirel'i yoğun şekilde protesto etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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