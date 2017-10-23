Volkan Demirel ayaklandı

YILLAR sonra ilk defa bir Galatasaray derbisinde kulübede yer alan Volkan Demirel de tartışma sırasında yerinden kalktı. Tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübeye doğru tepki gösterdi. Volkan'ın ayağa kalktığı andan itibaren Galatasaraylı taraftarlar da Volkan Demirel'i yoğun şekilde protesto etti.