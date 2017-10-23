Roman sürprizi
KANARYA'DA stoperde kırmızı kart cezası biten Martin Skrtel'in oynaması bekleniyordu. Ancak Aykut Kocaman, son haftalarda başarılı bulduğu Neto-Roman Neustadter ikilisini bozmadı. Skrtel yedek soyundu. Neto ile Roman hatasız oynadılar.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
-
Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
-
Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Roman sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.