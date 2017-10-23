 Roman sürprizi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Roman sürprizi

    Roman sürprizi
    KANARYA'DA stoperde kırmızı kart cezası biten Martin Skrtel'in oynaması bekleniyordu. Ancak Aykut Kocaman, son haftalarda başarılı bulduğu Neto-Roman Neustadter ikilisini bozmadı. Skrtel yedek soyundu. Neto ile Roman hatasız oynadılar.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roman sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.