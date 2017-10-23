Josef'ten G.Saray taraftarlarını kızdıracak gönderme
Fenerbahçeli Josef De Souza dün oynanan derbi maçı sonrası Galatasaraylı taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
"Sizleri içten bir şekilde tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarları. Dün akşam bizim en iyi oyuncumuz oldunuz. Sayınız az olmasına rağmen sesiniz daha çok çıktı, Galatasaray stadında çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Siz bu kulübün enerji kaynağı, gücüsünüz. Bu nedenle bizi bu şekilde desteklemeye devam edin, size çok ihtiyacımız var."
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:57
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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