Janssen 11’de

AYKUT Kocaman, forvette Vincent Janssen'i tercih etti. Son Malatya maçında Roberto Soldado'yu oynatarak şaşırtan sarı-lacivertli çalıştırıcı, derbide tekrar Hollandalı yıldıza görev verdi. Janssen çok etkili olamadı ve son bölümde yerini Soldado'ya bıraktı.