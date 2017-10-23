 Fenerliler Dikmen’i andı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fenerliler Dikmen’i andı

    Fenerliler Dikmen’i andı
    FENERBAHÇELİ taraftarlar, Galatasaray taraftar grubunun kurucularından Alperarslan Dikmen'i unutmadı. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 10 yıl önce vefat eden Dikmen için "Kalbimizdesin Alparslan Dikmen" yazılı pankart açtılar.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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