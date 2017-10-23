''Fenerbahçe'de demokrasi yok!''
Fenerbahçe eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Fenerbahçe'de demokratik bir seçim çalışmalarının olmadığını ve televizyonun propaganda aracı olarak kullanıldığını söyledi.
"LİSTELERİN VERİLMEMESİ KULÜP İÇİNDEKİ DEMOKRASİYE AYKIRIDIR"
Fenerbahçe Kulübü'nün demokrasiden çok uzakta olduğunu ifade eden Belgü, "Bu durumu net bir şekilde üye listelerinin başkan adayı Ali Koç'a verilmemesinden görüyoruz. Üye listeleri Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisinde varsa, rakibinde de olması gerekli. Kendi dönemimde ben listeyi almak için çaba sarf etmedim. Kısa bir dönem içerisinde çalışma yaptığım için ben kendi çevremdeki arkadaşlarımla çalışmaları yürüttüm. Kısa sürede olmasının sebebi kulübün bana aday olabileceğime dair evrakları vermemesiydi. O yazıyı aday olmamdan 1 hafta önce zor bir şekilde alabildim. Dolayısıyla orada çok sıkıntılı bir durum var. İnşallah bu durum zamanla değişir. Demokratik ortamda Fenerbahçe için ne kadar çok aday olursa o kadar iyi olur. İnsanların Fenerbahçe ile ilgili fikirlerini korkusuzca söylemesi benim için en önemli şeylerden biri. Çünkü benim de yıllardan beri yapmaya çalıştığım durumdu bu. Fenerbahçe'de yönetimden farklı düşünen insanlar, rahatlıkla kongrelerde düşündüklerini paylaşabiliyor ve biz buna öncü olduk. Ama Başkan Aziz Yıldırım, kongrelerdeki konuşmaları dinlemeden terk ediyor. İnşallah zamanla bunlar düzelir diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
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Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
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Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
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Hızını alamadı hakemi öptü!
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Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
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