Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında, 30 Ekim Pazartesi günü, sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, 24 Ekim Salı gününü izinli geçirdikten sonra, Kayserispor maçının hazırlıklarına, 25 Ekim Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 20
Yorum
aykut valbuena çok kendine oynuyor . ilerde pas vermek yerine kaybettiği toplar kalemizde tehlike yaratıyor.bence doğru değisiklik.taze kan lazmdı
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Çakır'a isyan
Toplam 56
Yorum
Derbi mi Dünya derbisiymiş gülerim ben buna 90dkda 3 bilemedin 4 gol pozisyonu olan,1 golün dahi olmadığı maça ne ad takılır ben bilemedim
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Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!
Toplam 6
Yorum
bayram bu adamı avrupada oyunatan kımse helal olsun ankaragücü taraftarı olsa sahadan kovalardi yazık valla ögle maçmi yönetılır
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