 Fenerbahçe ara vermedi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe, ’in 10. haftasında, 30 Ekim Pazartesi günü, sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü. Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

    Fenerbahçe, 24 Ekim Salı gününü izinli geçirdikten sonra, maçının hazırlıklarına, 25 Ekim Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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